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ليس لشم الفسيخ.. نصائح جمال شعبان في شم النسيم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليس لشم الفسيخ.. نصائح جمال شعبان في شم النسيم

جمال شعبان
جمال شعبان

شارك الدكتور جمال شعبان نصائح لشم النسيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب جمال شعبان: “شم النسيم ليس شم الفسيخ، الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين، لذا ينصح مرضي السكر والقلب واصحاب الامراض المزمنة، بعدم تناول هذه الأسماك المملحة لما لها من اثار ضارة علي صحتهم”.


وتابع: أما بخصوص الأصحاء المصممين على تناول الفسيخ، لابد من الاكثار من الخضراوات الطازجة مثل البصل الأخضر والخس، مع الفسيخ لما للخضروات من خواص مضادة للأكسدة وقدرة علي امتصاص السموم من الجسم.

وأضاف: كما أوصي بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة بحيث لا يتجاوز 150 جراماً في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والحموضة وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلي حد التسمم.


 

وواصل: نعيد التأكيد علي ضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من امراض القلب والشريان التاجي وهبوط القلب وارتفاع الضغط، حيث تتعارض هذه الحالات مع الملح، وأولها المرضي الذين يعانون هبوطا في القلب.


 

واستطرد: يجب عليهم الابتعاد تماما عن الفسيخ لان تناوله يسبب لهم هبوطا حادا وارتشاحا رئويا متفاقماً وهبوطا عاما من الممكن ان يدخل بموجبها المريض العناية المركزة وتظهر الأعراض علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن قد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جداً.

وأضاف: وكذلك مرضي الضغط المرتفع فإن تناول هذه الأسماك بهذه الكميات من الاملاح يؤدي الي ارتفاع  قد ينتهي  بذبحة صدرية وارتشاح في المخ وينصح هذه الشريحة من المرضي بعدم الاقتراب من هذه الاسماك بكل انواعها تفاديا لعواقب وخيمة وحتي لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب.


 

واتم: أما مشكلة التسمم الناتجة عن أكل الفسيخ فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدم تركه وقتا كافيا لمدة لا تقل عن 30 يوما.


 

واختتم أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها علي الإنسان إلا اذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة عالية جدا كل شم نسيم وأنتم طيبون جميلون صحيحون سالمون ناعمون غانمون.

الفسيخ سالمون مرضي الضغط شم النسيم جمال شعبان مرضي السكر والقلب

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