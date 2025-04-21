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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Android 16 Beta 4 يغيّر شكل الساعة في شريط الحالة على هواتف Pixel

Android
Android
احمد الشريف

أجرت جوجل في النسخة الرابعة من الإصدار التجريبي لنظام Android 16 تعديلًا بسيطًا لكنه ملحوظ في تصميم الساعة ضمن شريط الحالة (Status Bar)، إلى جانب دعم ميزة "Dynamic Color" لبعض ساعات الشاشة الدائمة Always-On Display (AOD).

 تغييرات مرئية في خط الساعة

من أهم تغيرات الساعة هو الخط المستخدم للساعة حيث  أصبح الرقم 1 و 2 أعرض قليلًا من السابق، بينما يبدو الرقم 0 أضيق بشكل طفيف.

بالإضافة إلى تعديلات في التباعد، حيث  تم توسيع المسافة بين الأرقام، خصوصًا بين 1 و 2، مما يجعل مظهر الوقت أكثر اتساعًا ووضوحًا.

ومن بين التغيرات ايضاً الارتفاع العام للساعة، حيث يبدو أن الأرقام أصبحت أطول قليلًا، ما يمنح الساعة حضورًا بصريًا أكثر بروزًا.

 حالة بقية الرموز في شريط الحالة:

حتى الآن، لم تقم جوجل بتعديل الخط أو التباعد الخاص بنسبة البطارية في الجهة اليمنى من الشريط، كما لم تُسجّل أي تغييرات على باقي رموز شريط الحالة.

ورغم بساطة التعديل، إلا أن المستخدمين سيلحظونه فور تثبيت التحديث — ومع مرور الوقت، سيبدو مألوفًا كأنه كان دائمًا بهذا الشكل. هذه الخطوة على الأرجح جزء من جهود "تحديث المظهر البصري" الذي تعمل عليه جوجل تدريجيًا في النظام.

 الأداء والاستقرار

تبدو النسخة التجريبية الرابعة من أندرويد 16 مستقرة حتى الآن، بحسب المستخدمين الذين قاموا بتثبيتها. أحد مستخدمي Pixel 9a أشار إلى أنه قام بتثبيت التحديث على هاتفه الأساسي ولم يواجه أي مشاكل تقنية تُذكر.

ومن أبرز مزايا هذه النسخة إلى جانب تعديلات الساعةK دعم ميزات QPR2 مثل أوضاع “Modes”K إزالة أيقونة الكرة الأرضية عند فتح لوحة المفاتيح.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل Beta 4.1 خلال مايو، والتي ستتضمن آخر تحديث أمني شهري وبعض الإصلاحات، مثل مشكلة اختصارات قفل الشاشة على بعض الأجهزة.

 هل هذه التغييرات نهائية؟

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت تعديلات الساعة الجديدة ستبقى حتى الإصدار المستقر من Android 16 المرتقب في يونيو، أو سيتم تعديلها لاحقًا. لكنها تُعطي مؤشرًا على نية جوجل في تجديد التفاصيل الجمالية للنظام بطريقة هادئة ومتدرجة.

Android 16 جوجل الساعة

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