استعدادا لشم النسيم.. محافظ الإسكندرية يقود حملة لمتابعة جاهزية الشواطئ

قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة بطول طريق الكورنيش، شملت أحياء المنتزة أول، المنتزه ثان، وحي شرق، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2025

وخلال الجولة، شدد سيادته على ضرورة إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام وتحجب رؤية البحر، كما وجّه بتوحيد شكل وألوان بوابات الشواطئ والنوادي الشاطئية، وإزالة الأسوار المخالفة، مع الالتزام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للمحافظة.

كما أكد على أهمية مراجعة إجراءات تخصيص المنشآت القائمة على الكورنيش، واستغلال المساحات الشاطئية في إنشاء ملاعب رياضية مجانية تخدم الشباب ورواد الشواطئ.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بمراجعة كافة اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت والنوادي الشاطئية بطول الكورنيش، وذلك فى وجود ضباط من الحماية المدنية لإعداد تقاريرها الفنية بتلك الاندية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الحرائق .

وأصدر المحافظ توجيهاته لمسؤولي شركة "نهضة مصر" للنظافة بتكثيف ورديات العمل، ورفع كفاءة منظومة النظافة استعدادًا لفترة الأعياد، إلى جانب إعادة ترميم وصيانة أنفاق العبور، وإزالة المعدات غير المستخدمة من محيط الكورنيش والعمل على استغلال المنطقة الصخرية بالكورنيش في تنفيذ مشروعات تنموية وسياحية .

كما كلّف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال ترميم واجهات العقارات المتهالكة المطلة على الكورنيش، وسرعة الانتهاء منها نظرًا لخطورتها، مع تحرير محاضر فورية لأي تعديات، وإزالة المعوقات، وإنشاء أسوار موحدة مطلية باللون الأبيض على الأراضي الفضاء.

وفيما يتعلق بتحقيق السيولة المرورية، وجّه إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات والدراجات الكهربائية على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين. كما تابع التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، ومنع تقطيع المسافات حماية لحقوق المواطنين.

وفي ختام جولته، شدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وتكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال فترة أعياد الربيع.