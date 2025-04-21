مضاعفات خطيرة.. 4 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

حذر الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم، بشدة أصحاب أربعة أمراض من تناول الفسيخ والرنجة خلال احتفالات شم النسيم، مؤكدًا أن هذه الأطعمة تشكل خطرًا على صحتهم.



وأوضح عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المرضى الممنوعين هم: مرضى الضغط المرتفع، وأصحاب الأملاح الزائدة في الجسم، ومرضى الكلى، والأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة. وشدد على أن هؤلاء الأفراد هم الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة نتيجة تناول هذه الوجبة التقليدية.

وأكد أستاذ علاج السموم أن هذا المنع يشمل حتى الفسيخ "الدلع" أو قليل الملح، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحمل مخاطر على هذه الفئات المرضية.

ونصح عبد المقصود الأشخاص الأصحاء الراغبين في تناول الفسيخ والرنجة بضرورة التأكد من عدة أمور قبل الشراء، أهمها الحصول عليها من محال مرخصة من قبل وزارة الصحة لضمان سلامة طريقة التصنيع.

كما أكد على ضرورة التأكد من أن البائع يحصل على هذه المنتجات من أماكن مرخصة ومعروفة المصدر وليست من مصانع مجهولة.

