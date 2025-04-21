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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كانت نعم الأخت.. نهال عنبر تحيي ذكرى وفاة شقيقتها

نهال عنبر
نهال عنبر
يمنى عبد الظاهر

أحيت الفنانة نهال عنبر  الذكرى السنوية لشقيقتها بهرة عنبر، بعد أيام من وفاة شقيقها كابتن طيار عصام عنبر.

ونشرت نهال عنبر، صورة لشقيقتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك؛ معلقة: “النهارده الذكرى السنوية لأختي الغالية بهرة عنبر، كانت نعم الأخت والأم كانت كل حاجة جميلة وغالية في حياتي بعد وفاة أمي الغالية ووالدي ادعولها بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته وادعو لأخي الغالي ولأمي وأبي بالرحمة وأرجو قراءة الفاتحة والدعاء”.

وكانت قد تصدرت الفنانة نهال عنبر محركات البحث جوجل بعد حديثها مع الاعلامي نزار الفارس في برنامجه مع نزار على القناة الرابعة العراقية.

قالت نهال عنبر: “دي علاقة بيني وبين ربنا والحجاب ملوش علاقة بالتدين، وأنا شايفة إن التدين ينفع من غير الحجاب وأنا بقعد مع شيخ الأزهر وهو يعلم إني غير محجبة.. وأنا بصلي وبقرأ قرآن وبسبح والسنن بعملها وبساعد الناس على قد ما أقدر وربنا اللي بيحاسب في الآخر”.

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