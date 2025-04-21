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الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية وسط تراجع الدولار ومخاوف الركود العالمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية وسط تراجع الدولار ومخاوف الركود العالمي

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

سجّل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات صباح الاثنين، حيث اقترب من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. 

ويعكس هذا الصعود اللافت توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في مقدمتها المعدن النفيس، مع تصاعد المخاوف من الدخول في حالة ركود اقتصادي عالمي ناجم عن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 3382 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بأكثر من 2% لتسجل 3395 دولارًا، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز". 

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

ويأتي هذا الصعود في الأسعار في سياق تصعيد جديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تجلى في إعادة طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة لشركة طيران صينية، في خطوة اعتُبرت دلالة على توتر متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم. 

وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات بفتح تحقيق جديد للنظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من القيود التجارية التي قد تؤثر بشكل واسع على التجارة العالمية.

وبالتوازي مع أداء الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات محدودة صباح الاثنين. إذ ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% لتسجل 32.63 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% ليبلغ 969.20 دولارًا، بينما سجّل البلاديوم تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولارًا.

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