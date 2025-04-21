احتفالية أعياد الربيع في الأوبرا بين الأصالة والبهجة

ضمن فعاليات وزارة الثقافة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحتفالية مبهجة بمناسبة أعياد الربيع وأحيتها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وإستضافت الفنانة الشابة حنين الشاطر مع نجوم الطرب أحمد عصام ، منار سمير ، محمد طارق وأحمد سعيد من إخراج مهدى السيد وإشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية .

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد ضخم من متذوقى الفنون الجادة إرتسمت لوحة فنية جمعت بين الأصالة والإحتفاء بجمال الطبيعة المتجدد فى فصل الربيع ، ومع نخبة من الألحان الكلاسيكية الطربية والمعاصرة المدموغة بطابع الشباب نجح المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى قيادة الفرقة التى جمعت نخبة من العازفين المهرة وأكدت النجمة الشابة حنين الشاطر ثراء الساحة الإبداعية بعد أن إعتلت المسرح الكبير وإلتقت بجمهور الأوبرا وتألقت فى أداء بتونس بيك ، آه يا أسمرانى ، راجعین یا هوی ، أوعدك ، عيناك ليال صيفية ، كلمات ، ألف ليلة وليلة ، روح مربوطة بروح وأعظم إنجازاتى .

كما أجاد نجوم الطرب بالأوبرا أحمد عصام ، منار سمير ، محمد طارق ، أحمد سعيد فى تقديم أغنيات إسبقني يا قلبي ، سحب رمشه ، راح توحشينى مغرم صبابة ، أنا بعشقك ، زي الهوا ، وقد أستهل الحفل بموسيقى حكاية حب ألحان أحمد فؤاد حسن .

جاء الحفل إستمرارا لبرنامج دار الأوبرا المصرية الخاص بالإحتفاء بالمناسبات الإجتماعية والقومية تحقيقا لدورها الرائد والهادف لنشر الإبداع الجاد وتطوير وتنمية الحس الفنى لأبناء الوطن .