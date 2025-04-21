كريم محمود عبد العزيز: يلا بقى نرجع نزعل ونشيل ونفضح ونعري بعض

وجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، رسالة غاضبة للجمهور بعد وفاة رفيقه الفنان سليمان عيد، الذي توفي، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وكتب كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يلا بقى نرجع نزعل ونشيل من بعض ونقيم وتنتقد ونفضح ونعري بعض ونتدخل في حياة بعض ومنقدرش بعض وما نتمناش الخير لبعض».

وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل الفنان سليمان عيد، الجمعة الماضية، فجأة اثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وسيطرت الصدمة على الفنان كريم محمود عبد العزيز، خلال جنازة صديقه الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعدما خطفه الموت.

وتحولت كوميديا سليمان عيد مع كريم محمود عبد العزيز، طيلة السنوات الماضية، إلى مشاهد درامية مبكية خلال جنازة الأول في لحظات الوداع الأخيرة.

وتعد فيديوهات الفنان الراحل سليمان عيد مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، من أشهر دويتوهات التيك توك والتي حققت ملايين المشاهدات.