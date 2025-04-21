حدث ليلا| نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة العشاء.. ونصائح جمال شعبان في شم النسيم

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مشاورات أمريكية جديدة حول أوكرانيا.. والمبعوث الخاص يتوجه مجددا إلى موسكو

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأحد، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف قد يتوجه قريبًا إلى روسيا في زيارة جديدة، وذلك عقب جولة من المحادثات ستُعقد هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الأوكرانية.

تحذير عاجل لمرضى القلب من موجة حر شديدة.. وهكذا تحمون أنفسكم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ألقى معجب من الجماهير الحاضرة في حفل محمد رمضان ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحده الأمريكية، جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.

غرام الحسناوات..من هي الممثلة التركية سيفيل أكداج التي أنهت حياة صديقتها بـ30 طعنة؟

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الوسط الفني التركي، تحولت صداقة وثيقة بين ممثلتين شابتين إلى مأساة مأساوية هزّت الرأي العام، فـ الممثلة التركية سيفيل أكداغ، البالغة من العمر 31 عامًا، أقدمت على قتل صديقتها المقربة أليف كيراف بـ 30 طعنة داخل شقتها في إسطنبول، بحسب تقارير الشرطة ومعهد الطب الشرعي.

حلم رئيس الفيفا.. هل يقود رونالدو ومحمد صلاح الأهلي في كأس العالم للأندية؟

أثار تصريح رئيس تحرير صحيفة ماركا الاسبانية واسعة الانتشار، حول امكانية ظهور الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، العديد من علامات الاستفهام، وكذلك لمس جانب خاص عند جماهير الأهلي، بعد أن جاء بالتصريح أن رونالدو لن يكون ضمن فريق الهلال السعودي، وهو ما يتمناه جمهور الأهلي، أن يلعب رونالدو في صفوف الأحمر في هذه البطولة، التي أكد رئيس الاتحاد الدولي فيفا بشأنها أنه يتمنى أن يرى رونالدو في كأس العالم للاندية.

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.

نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم

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حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد في الركعة الثانية أثناء صلاة العشاء

شهدت قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء أمس، واقعة مؤثرة، حيث توفي الشيخ رفعت عبد العزيز عطية السكري، إمام أحد المساجد بالقرية، أثناء أدائه صلاة العشاء، وسط حالة من الذهول والحزن بين المصلين.

وزير الرياضة السعودي عن محاولات ضم محمد صلاح؟: لا نسعى لاستقطاب النجوم الكبار

نفى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية بشأن مفاوضات لضم نجم ليفربول محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن ضمن الخطط التعاقدية في الوقت الحالي.

ليس لشم الفسيخ.. نصائح جمال شعبان في شم النسيم

شارك الدكتور جمال شعبان نصائح لشم النسيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.