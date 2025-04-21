وزير الرياضة السعودي عن محاولات ضم محمد صلاح؟: لا نسعى لاستقطاب النجوم الكبار

نفى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية بشأن مفاوضات لضم نجم ليفربول محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن ضمن الخطط التعاقدية في الوقت الحالي.

صلاح نجم كبير.. لكن لا مفاوضات

أوضح الفيصل خلال تصريحاته على هامش حضوره لفعاليات سباق الفورمولا 1 في جدة، أن صلاح نجم عالمي ويملك إمكانيات كبيرة تناسب هوية الدوري السعودي، إلا أنه قرر تجديد عقده مع ليفربول، مشددًا على أن ارتباط اسمه بالدوري السعودي لم يتعدَّ مرحلة الشائعات.





90 % من الشائعات غير صحيحة

وأضاف الوزير: “الحديث عن رغبة كل نجم في القدوم إلى السعودية بمجرد دخوله مفاوضات لتجديد عقده مع ناديه أصبح شائعًا، لكن 90% من تلك الأنباء غير دقيقة، ولا تستند إلى حقائق”.

استراتيجية واضحة للتعاقدات

وأشار الفيصل إلى أن استراتيجية التعاقد في الدوري السعودي تركز على ضم لاعبين شباب يمكنهم تطوير مستوى المنافسة، وليس فقط استقطاب النجوم الكبار لأغراض إعلامية أو جماهيرية.

دوري روشن يجذب المواهب الشابة

من أبرز الأسماء الشابة التي تعاقدت معها الأندية السعودية هذا الموسم: موسى ديابي، أوناي هيرنانديز، ماريو ميتاي في الاتحاد، جون دوران، ويسلي في النصر، جابري فيجا في الأهلي، وكايو سيزار في الهلال.





تنافس قوي على اللقب

وختم الفيصل حديثه بالإشارة إلى قوة المنافسة في دوري روشن هذا الموسم، حيث يتصدر الاتحاد الترتيب بـ65 نقطة، يليه الهلال بـ61، ثم النصر بـ57، مع تقارب كبير بين الأهلي والقادسية بـ55 نقطة، مؤكدًا أن المتابعة الجماهيرية للدوري أصبحت في تصاعد مستمر.



