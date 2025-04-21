إبراهيم فايق يقتحم أستديو الحكاية ويأكل فسيخ ورنجة على الهواء مع عمرو أديب

اقتحم الإعلامي إبراهيم فايق استديو برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، حتى يأكل "الفسيخ والرنجة".

وقام الإعلامي إبراهيم فايق، خلال وجوده مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية"، لفضائية “أم بي سي مصر”، بتناول الفسيخ والرنج على الهواء، ليعلق الإعلامي إبراهيم فايق أنا محايد لست في طرف الأهلي أو الزمالك.

سيكون مع الأهلي

تابع الإعلامي "إبراهيم فايق" أن مارسيل كولر المدر الفني للنادي الأهلي، لو فاز في لقاء الأياب أمانن صنداونز ووصل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا سيكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية.