ساندوتش فسيخ.. عمرو أديب يرسل لـ زيزو هدية مع إبراهيم فايق

اقتحم الإعلامي إبراهيم فايق، الاستديو الخاص ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، من أجل تناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة).

وخلال تناول ابراهيم فايق للفسيخ والرنجة، قال له عمرو أديب: "وداعا إبراهيم فايق هنفتقد أحد أهم المذيعين الرياضيين، ولازم يا إبراهيم تاخد ساندوتش معاك لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك المنتقل حديثا إلى الأهلي، وتقوله عمرو أديب بيسلم عليك وبيقولك خد ده".

https://x.com/Elhekayashow/status/1914085628116930569



ورد إبراهيم فايق قائلا: "عندنا تغطية كأس العالم للأندية يا أستاذ عمرو حرام عليك"، ثم غادر الاستديو ومعه طبق من الفسيخ والرنجة لإرساله إلى أحمد مصطفى زيزو.











