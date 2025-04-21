عمرو أديب عن إغلاق المحلات: ليه بنجيب بخاخة ونكتب بيها السبب بشكل قبيح؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، طريقة غلق المحلات في مصر والعبارات التي تكتب على أبواب المحلات والتي تتضمن أسباب الغلق.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “ليه لما يتم إغلاق محل في مصر نجيب بخاخة ونكتب بيها بشكل قبيح أن المحل مغلق لأسباب معينة”.

وأضاف أن “مصر هي الدولة الوحيدة اللي لما تقفل محل بيتم عمله بالطريقة الغريبة دي، فمن الممكن أن يتم عمل ورقة ويكتب فيها ان المحل مغلق للأسباب الآتية”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك العديد من المحلات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية.