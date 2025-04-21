خالد الغندور: كل ما يقال عن أموال زيزو لدى الزمالك غير حقيقي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولي نادي الزمالك سوف يخطرون أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الكروي الأول، بجلسة جديدة للتحقيق بعد غدًا الثلاثاء طبقاً للوائح.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور:"كل ما يقال عن الأموال الذي يستحقها زيزو من الزمالك غير حقيقية بالمرة".



تابع الغندور: "زيزو عقده مستمر مع الزمالك لا يذهب إلى التحقيقات أو التدريبات وهذا معناه أنه لاعب غير ملتزم وكان المفروض عليه الالتزام حتى نهاية عقده وبعدها ينتقل إلى النادي الذي يريده".





وواصل: "الغريب أن زيزو قام بتحرير محضر في الشرطة ولم يشتكي الزمالك في اتحاد الكرة".