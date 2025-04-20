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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يغيب عن جلسة التحقيق دون عُذر.. والزمالك يتخذ موقفًا قانونيًا

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور تطورًا جديدًا لأزمة اللاعب أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك،  حيث إن اللاعب لم يقدم أي عذر رسمي يبرر غيابه عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم السبت، وهو ما اعتبره النادي مخالفة واضحة لبنود التعاقد والتزامات اللاعب تجاه ناديه.
 

التحقيق بدون حضور.. والنادي يغلق الباب أمام المحاولات الودية

وخلال تصريحات أدلى بها الغندور في برنامجه “ستاد المحور”، أوضح أن اللجنة القانونية بالنادي كانت قد استدعت زيزو للمثول أمامها للتحقيق في أمور تتعلق بانضباطه والتزامه مع الفريق، إلا أن اللاعب لم يحضر دون تقديم أي توضيحات أو أعذار. 

وأضاف الغندور أن إدارة الزمالك لن تكرر استدعاء اللاعب مرة أخرى للتحقيق، وأن الأمر الآن أصبح في يد المستشارين القانونيين للنادي.

الزمالك يتمسك بحقه القانوني في عقد اللاعب

وأكد الغندور أن نادي الزمالك سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد زيزو، خاصة أن عقده ما زال سارياً مع النادي، ما يمنحه الحق الكامل في متابعة اللاعب قانونيًا في حال الإخلال ببنود التعاقد. كما أشار إلى أن غياب زيزو بدون إذن يُعد خرقًا واضحًا للعقد ويُعرّضه لعقوبات قد تصل لخصم مستحقاته أو حتى إيقافه.

الأزمة تتصاعد.. وجمهور الزمالك يترقب

من جهته، عبّر جمهور الزمالك عن استيائه من تصرفات اللاعب، مطالبين الإدارة بعدم التهاون في الحفاظ على هيبة النادي وحقوقه القانونية. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا في الأزمة ما لم يتم التوصل إلى حل قانوني أو ودي يرضي جميع الأطراف


 

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