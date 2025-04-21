الرئيس الفلسطيني عن بابا الفاتيكان: فقدنا صديقا مخلصا لشعبنا وحقوقه المشروعة

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن بابا الفاتيكان، قائلا: "فقدنا صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن قبل قليل نيافة الحبر كارد فاريل وفاة البابا فرنسيس بهذه الكلمات: "أخوتي وأخواتي الأعزاء، ببالغ الأسى، أعلن وفاة القديس البابا فرنسيس.

وتابع: صباح هذا اليوم عاد أسقف روما البابا فرنسيس إلى منزل الأب.. كانت حياته كلها مكرسة لخدمة الرب وكنيسته.

وأضاف قائلا : علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بالولاء والشجاعة والحب العالمي، خاصة لأفقر الناس وتهميشا، مع الامتنان الشديد لمثله من تلميذ حقيقي للرب يسوع، نوصي روح البابا فرنسيس للرب".