تصادم سيارات يسبب كثافات مرورية أعلى دائري المريوطية

تسبب تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري قبل نزلة المريوطية حالة من التكدس المروري، ولم يسفر الحادث عن إصابة بين قائدي ومستقلي السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطرق الدائري قبل نزلة المريوطية في الاتجاه للوراق، على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجارٍ رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في المنحنيات والمطالع والنزلات، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور لحين إزالة آثار الحادث.