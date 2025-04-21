الوزير: وصول أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" إلى مصر أغسطس القادم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح) وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.

في بداية جولته الموسعة تابع الوزير يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء شريف ليل مساعد وزير النقل واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب وكذا الأرصفة وصالات التذاكر والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة جنوب طريق العين السخنة، كما تم تفقد طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب والإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة لتسهيل حركة الدخول والخروج إليها، ثم تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة ، كذلك تم تفقد التشطيبات النهائية بمحطة الجيزة التبادلية مع خط سكة حديد القاهرة اسوان وكذلك التشطيبات النهائية بمحطة حدائق أكتوبر والتي تعتبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من شبكة القطار السريع كما تم تفقد محطة أكتوبر والتي يتم تبادل خدمة نقل الركاب من خلالها مع مونوريل غرب النيل واطلع الوزير على موقف التشطيبات الخاصة بها ، كما إطلع على موقف التشطيبات الخاصة بباقي المحطات وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها حيث وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية .



كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل علي الخطين الأول والثاني بمساحة ٥٧٨ فدان حيث تضم ٣٩ مبني (٢١مبني يتم تنفيذها حاليا + ١٨ مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها .

و تابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية في هذه المسافة مثل كباري ( الاوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي - سوميد) كما استعرض التقرير الخاص بعدد الكباري التي تم الانتهاء منها ووجه الوزير بتكثيف الاعمال في الكباري الجاري إنشاؤها وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الانجاز كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار "الديزيرو" الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر وقد تم الانتهاء من تصنيع عدد 14 قطار إقليمي (ديزيرو) اخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى (ديزيرو) مخصصة للخط كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط ومخطط وصول اول قطار فيلارو الى مصر أغسطس القادم بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع .

و التقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث اشاد بالدور الكبير الذي يساهم به عمال مصر في تنفيذ كافة المشروعات العملاقة في مختلف المجالات بمصر ومنها مشروعات النقل مضيفا أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان ، كما أوضح ان هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فانها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.