الأنبا باسيليوس ينعى البابا فرنسيس

ينعي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وجميع كهنة الإيبارشيّة، وأبنائها، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة والرسالة على كافة المستويات، حيث كان البابا فرنسيس رمزًا للتواضع والرحمة.

وقال باسيليوس: نياحًا لروحه الطاهرة، فقد عاش تلميذًا للمسيح، محبًا للفقراء والمهاجرين، والضعفاء، والمهمشين نصلي إلى الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السمائي. "الراحة الأبدية اعطيه يارب والنور الدائم يضئ له فليستريح بالسلامة أمين". المسيح قام حقًا قام.