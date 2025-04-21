حفظا لأرواحهم.. النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه| فيديو

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.

كما ناشدت المواطنين الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية وللمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.