اتحاد الدراجات يرشح ابتسام زايد لعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية

استقر الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن على حسن، على ترشيح ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية ضمن الدورة الجديدة للجنة الاولمبية في الفترة من 2024 حتي 2028 .

وتتمتع ابتسام زايد بتاريخ ومسيرة مشرفة وسبق لها المشاركة في ثلاثة دورات اولمبية متتالية في انجاز لم يحققها غيرها للعبة الدراجات المصرية .

كذلك حصلت ابتسام زايد على أكبر عدد من البطولات على مستوى العالم، العام الماضي ونجحت في التتويج بـ 17 لقب مختلف كما نجحت ابتسام زايد في الفوز بـ 7 القاب أفريقية متتالية في رياضة المضمار وتملك لاعبة منتخب الدراجات تاريخ حافل يؤهلها لتمثيل اللاعبة والتواجد بقوة ضمن المرشحين للجنة اللاعبين باللجنة الاولمبية.

من جانبه أكد الكابتن أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الافريقي للدراجات أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم ابتسام زايد بقوة لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الاولمبية حيث تملك لاعبة منتخب المضمار مشوار طويل حافل بالانجازات والبطولات،الدولية والأولمبية، إلى جانب كونها وحده من أبرز الأسماء في رياضة دراجات المضمار خلال السنوات الأخيرة واعتبارها رمز وقدوة لباقي زملائها في المنتخبات الوطنية للدراجات .

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو غداً الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.