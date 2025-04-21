سوبارو تزود سياراتها بأول وسائد هوائية لحماية سائقي الدراجات

كشفت شركة سوبارو عن فورستر 2026 الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في التصميم والتقنيات والسلامة، ليس فقط للطراز ذاته، بل للعلامة اليابانية ككل.

وبينما تستعد الشركة لإطلاق أول نسخة هجينة من فورستر في السوق الأمريكية، جاءت المفاجأة الأكبر في اليابان، حيث ستُزوّد السيارة بوسادة هوائية خارجية مبتكرة مصممة خصيصًا لحماية راكبي الدراجات، وهي الأولى من نوعها عالميًا.

وسادة هوائية لحماية مَن هم خارج السيارة

تمثل السلامة الخارجية، وتحديدًا سلامة المشاة وراكبي الدراجات، تحديًا متزايدًا عالميًا، وخصوصًا في الأسواق الحضرية مثل اليابان.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها سوبارو، فإن 44% من وفيات حوادث سياراتها في اليابان تعود لمشاة وراكبي دراجات، مقارنة بنسبة 15% فقط في الولايات المتحدة.

كانت سوبارو قد بدأت استخدام وسائد هوائية خارجية للمشاة منذ عام 2016، لكن الفحوصات كشفت عن ضعف فعاليتها مع راكبي الدراجات، الذين غالبًا ما تصطدم رؤوسهم بأجزاء أعلى من السيارة.

وللتغلب على هذه المشكلة، طوّرت الشركة وسادة هوائية تتضخم لتغطي الأعمدة الأمامية (A-pillars) وتصعد إلى الأعلى دون إعاقة رؤية السائق. هذا التصميم يهدف إلى حماية الرأس والعنق، وهما أكثر المناطق عرضة للإصابات الخطيرة في مثل هذه الحوادث.

سيكون هذا النظام متاحًا في البداية في النسخة اليابانية من سوبارو فورستر 2026، ومن المتوقع أن يتم تعميمه على طرازات أخرى مستقبلًا.

ومع ذلك، لم تُعلن الشركة عن أي خطط لتقديم هذه الوسادة الهوائية في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية حتى الآن، على الرغم من أهمية هذه التقنية في تحسين السلامة المرورية.

في وقت تُركّز فيه معظم شركات السيارات على التقنيات الداخلية والراحة، تذهب سوبارو خطوة أبعد نحو تحقيق مفهوم السلامة الشاملة، ليس فقط لمن في داخل المركبة، بل أيضًا لمن يشاركون الطريق من الخارج.

ومع تقديمها لأول وسادة هوائية خارجية مخصصة لراكبي الدراجات، تُثبت سوبارو مرة أخرى التزامها بالابتكار والريادة في مجال السلامة.