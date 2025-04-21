البنوك تعود للعمل بعد انتهاء الإجازة غدا.. اعرف المواعيد

تبدأ البنوك المصرية، صباح غدا الثلاثاء الموافق 22-4-2025؛ عملها بعد انتهاء إجازة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا بتعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا اعتبارا من أمس الأحد وحتى مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد و شم النسيم.

تزامن مع قرار تعطيل العمل بالبنوك؛ قدوم توقيت الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

وصل مجمل ما حصل عليه الموظفون على مستوي الفروع البنك بمناطق الجمهورية المختلفة، 4 أيام تضمنت يومي أعياد القيامة و شم النسيم و يومي الراحة الأسبوعية.

إجازة جديدة

من المقرر أن يتم تعطل البنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس الموافق 25 إبريل حتي الأحد الموافق 27 إبريل من الأسبوع اللاحق بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء و تزامن موعد الراحة الأسبوعية للبنوك والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ومع بدء العمل في البنوك غدا الثلاثاء، سيقوم الجهاز المصرفي بإعادة النظر في سعر الفائدة علي معاملاته البنكية لكافة المنتجات بالتخفيض بنسبة 2.25% تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري.