أنوشكا: مسلسلات رمضان تعكس قوة الدولة المصرية.. وأحداث غزة غصة في القلب

أكدت الفنانة أنوشكا على تعلق الجمهور بمسلسلات رمضان هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تتجاوز كونها مجرد مسلسلات تعرض، بل تمثل "تحديًا قويًا جدًا لنقول للناس أن هناك أمنًا وعملًا وسياسة دولة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الفنانين يقفون "قلبًا وقالبا" وراء سياسة الدولة المصرية.



وعلى صعيد آخر، عبرت أنوشكا عن "غصة في القلب" رغم أجواء الأعياد، وذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة. وأعربت عن أملها الكبير في حل الأزمة رغم التحديات المحيطة، خاصة في ظل "دولة غشيمة تعتدي على أهلنا في غزة".



وفي سياق آخر، أشارت الفنانة إلى أهمية التجمعات العائلية في الأعياد، مؤكدة أن هذه المناسبات تذكر الجميع بقيمة العائلة والأمان الذي يعيشونه.

