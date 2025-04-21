كل ما تريد معرفته عن iOS 18.. مميزات جديدة وتحديثات مرتقبة لأجهزة آيفون

أثارت التقارير الأخيرة حول تحديث نظام تشغيل آبل الجديد iOS 18.4.1 موجة من القلق بين مستخدمي هواتف الآيفون، بعدما تحدث عدد من المستخدمين عن تعطل كامل لأجهزتهم عقب تثبيت التحديث، في ظاهرة قد تكون أخطر مما تبدو عليه في البداية.

آبل تدعو للتحديث فورًا والمستخدمون يحذرون

رغم أن آبل تطلب من المستخدمين تثبيت التحديث الجديد بشكل عاجل نظرًا لاحتوائه على إصلاحات أمنية مهمة، إلا أن حالات متزايدة على الإنترنت تشير إلى أن التحديث ربما يؤدي إلى "قتل" بعض الأجهزة بالكامل.

أفاد أحد المستخدمين بأن هاتفه الآيفون توقف تمامًا عن العمل بعد التحديث، ولم يعد قادراً حتى على التعرف إلى رقم IMEI، ما دفع النظام إلى قفل الجهاز تمامًا باعتباره "مسروقًا".

لم تنجح محاولات استعادة النظام باستخدام جهاز ماك أو حتى من خلال مركز صيانة معتمد من آبل ، ما جعل الهاتف غير قابل للاستخدام تمامًا، إلا إذا قرر المستخدم دفع مبلغ كبير لاستبدال اللوحة الأم.

المشكلة تتكرر

لم تكن هذه الحالة الوحيدة. فقد علّق عدد من المستخدمين بأنهم واجهوا مشكلات مماثلة بعد التحديث، وأكدوا أن مراكز خدمة آبل لم تستطع إنقاذ أجهزتهم أيضًا.

البعض رجّح أن المشكلة تتعلق بمعالج الشبكة (Baseband Processor)، في حين أشار فنيون من آبل إلى أن تحديثات البرامج قد تتسبب فعليًا في تلف الأجهزة، وهو أمر حدث سابقًا.

سيناريو مشابه مع iPad وSamsung

ورغم صعوبة تأكيد أن التحديث وحده مسؤول عن هذه الأعطال، إلا أن هناك سوابق مشابهة؛ مثل تحديث iPadOS 18 الذي تسبب في تعطل بعض أجهزة iPad M4 الجديدة، وتحديث One UI 6 من سامسونج الذي أدى إلى تعطل هواتف Galaxy S22 العام الماضي، خاصة الإصدارات العاملة بمعالجات Exynos.

تؤكد هذه الأمثلة أن التحديثات قد تكون كارثية في بعض الحالات النادرة، خاصة حين يتفاعل تحديث برمجي مع خلل غير مكتشف في مكون مادي داخل الهاتف.

ماذا يجب أن تفعل الآن؟

رغم أن فرص تعرّضك لهذه المشكلة لا تزال ضئيلة للغاية، إلا أن الحذر مطلوب، حيث من الأفضل حالياً، إيقاف التحديثات التلقائية على جهاز الآيفون الخاص بك و الانتظار لبضعة أيام إلى أن تتضح الصورة بالكامل.

علاوة على متابعة بيانات آبل الرسمية إذا ما تم تأكيد المشكلة وطرح تحديث إصلاحي.

الخلاصة

في عالم التقنية، لا شيء مضمون بنسبة 100%. وبينما تسعى آبل لتعزيز الأمان من خلال تحديثاتها، إلا أن هذه الخطوة قد تكون سيفًا ذا حدين في حالات نادرة.