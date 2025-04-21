صن داونز يصل القاهرة لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة بعد التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، ما يجعل لقاء العودة حاسمًا في تحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة



من المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



وستُبث المباراة حصريًا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لقيادة اللقاء، ويساعده كل من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي كحكمين مساعدين، بينما سيكون الرواندي صامويل أويكوندا حكماً رابعاً.

كما سيتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.