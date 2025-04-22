يسرا تداعب كلاب الشوارع: مفيش أحلى من البني آدم اللي في قلبه رحمة

نشرت الفنانة يسرا، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ظهرت فيه تداعب كلاب الشوارع بكل حب ورحمة وعلقت على الفيديو قائلة: "مفيش أحلى من البني أدم اللي قلبه فيه رحمة، الطريقة اللي بتعامل بيها الكائن الضعيف بتقول كتير عنك".

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، أيضًا في هاشتاج للمطالبة بإقالة مدير إدارة الطب البيطري بطنطا الدكتور حمدي حجاج، بعد الجدل المثار حول تورطه في قتل كلب "هاسكي"، بالغربية.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هاشتاجًا بعنوان “إقالة دكتور حمدي حجاج”، وانضمت بعض الفنانات إلى الهاشتاج ومنهم آية سماح وولاء الشريف.

كان الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا، تصدر قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب الاتهامات التي تطارده بالتورط في قتل كلب "هاسكي"، بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.