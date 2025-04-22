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محمد رمضان عاري الصدر في أمريكا وآية سماحة تعتذر للصحفيين.. الوسط الفني في 24 ساعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان عاري الصدر في أمريكا وآية سماحة تعتذر للصحفيين.. الوسط الفني في 24 ساعة

ايه سماحة وزوجها
ايه سماحة وزوجها
قسم الفن

تصدرت عدد من العناوين الفنية مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، ونشر موقع صدى البلد متابعة خاصة لأبزر ما يحدث على الساحة، ومنها:

محمد رمضان
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره صوراً حصرية من كواليس حفله الغنائي، الذي أحياه مساء الأحد الماضي في مهرجان «كوتشيلا» الشهير بالولايات المتحدة، وهو الحفل الثاني له ضمن فعاليات المهرجان.


ونشر «رمضان» الصور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: "لن ينسى التاريخ أن أول مصري غنى هناك كان محمد رمضان، بفضل الله وحب جمهوري، بدأنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ.. هذه مجرد البداية".
 

اعتاد محمد رمضان على إثارة الجدل، حيث أحيا الفنان محمد رمضان حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا" Coachella الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم، ويجمع أبرز نجوم الفن من مختلف دول العالم.

ويجز ومروان بابلو
علق الإعلامي عمرو أديب على خلاف مطربي الراب ويجز ومروان بابلو عبر حسابه الشخصي بموقع إكس قائلًا: "فيه معركة شرسة عنيفة دايرة دلوقتى فى عالم الراب المصري بين المعلم ويجز والجامد مروان بابلو .

وأضاف "ويجز بيرد بالغنا على بابلو بعد ما لسن عليه فى حفله، وأظن كمان ويجز عمل مقطع كده بيرد على وائل غنيم، الدنيا مقلوبة، وتحس أن هما وجمهورهم فى مجرة أخرى، عالم قائم بذاته كده بعيد عن كل حاجة".


حمادة هلال
أحيا النجم حمادة هلال مساء اليوم حفلًا غنائيًا ضخمًا في نادي الشمس، وسط حضور جماهيري هائل وتفاعل كبير من محبيه.

حمادة هلال يفاجئ جمهوره بظهوره بـ”جلابية المداح”
في لقطة لفتت الأنظار، وصل حمادة هلال إلى الحفل وهو يرتدي “جلابية المداح”، التي أصبحت أيقونة مرتبطة بشخصيته.
 


مي الغيطي
نشرت الفنانة مي الغيطي، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها من جلسة تصوير بحفل زفافها على زوجها البريطاني.

وتضمنت الصور، لحظات رومانسية بين مي الغيطي، وزوجها البريطاني.


إلهام شاهين وسلاف فواخرجي
شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها علي حسابها الرسمي  بموقع انستجرام، عددًا من الصور  تجمعها بنجوم ونجمات الفن، احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

ظهرت إلهام شاهين مع رانيا فريد شوقي، سلاف فواخرجي،  رمضان، خالد زكي، نرمين الفقي ، فيفي عبده  ، نبيلة عبيد ، هاني رمزي ، لبلبة  ، هالة سرحان.


كتبت إلهام شاهين: شم النسيم واللمه الحلوه و أجمل صحبه .. و شرفتنا بالحضور  صديقتى الغاليه النجمه الجميلة سولاف فواخرجي .. حبيبة قلبى منوره مصر بلدك التانى .. و كل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا .. و بإذن الله تنورى شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانه .. مرحبا بسولاف فواخرجي النجمه العربيه الرائعه في مصر .

ايه سماحها وزوجها
تصدر اسم الفنانة آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي خلال الساعات القليلة الماضية ، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، و ذلك بعد نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا للمصورين من جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معلقا بألفاظ حملت إساءات لهم، وأيدته زوجته الفنانة آية سماحة من خلال تعليق لها عبر المنشور ، الأمر الذي آثار غضب الكثير .

شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تصدر بيانا رسميا
أصدرت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين بيانا رسميا، أعلن أعضاءها من خلاله استنكارهم الكامل للتجاوزات غير المقبولة التي صدرت عن المخرج والمنتج محمد السباعي، وزوجته الفنانة آية سماحة، تجاه عدد من المصورين الصحفيين أثناء تأدية عملهم، في تغطية عزاء وجنازة الفنان الراحل سليمان عيد، معتبرين ما بدر من «سباعي» و«سماحة» من إهانات لفظية صريحة، ويتضمن بعضها ألفاظًا خادشة ومهينة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة المهنة الصحفية والدور الذي تقوم به في توثيق الأحداث ونقل الصورة كما هي.

وجاء بالبيان الذي أصدرته شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: «نحن نعمل في الشارع، وسط الزحام والخطر، نمارس مهنتنا بمهنية وكرامة، نحترم من نصوره ونتعامل مع الفنانين كطرف شريك في صناعة الصورة، لا كخصم أو عدو. لكن أن نُقابل بالإهانة والتقليل والتجريح؟، فهذا ما لا نقبله، ولن نصمت حياله».

وطالب المصورون الصحفيون في البيان: «نطالب بالآتي: أولًا: نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي: بفتح تحقيق رسمي فيما بدر من الفنانة آية سماحة، واتخاذ موقف واضح تجاه هذا السلوك غير المهني، والمطالبة باعتذار علني يحفظ كرامة المصورين الصحفيين».

نقابة الصحفيين تؤكد رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على الصحفيين
كما تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة المغفور له بإذن الله الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.

وتؤكد النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.

محمد السباعي يعتذر للصحفيين: لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.

محمد رمضان ايه سماحة إلهام شاهين

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