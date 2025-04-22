قبل موقعة الحسم.. تعرف على طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز

يسيطر الترقب على الشارع الكروي الأهلاوي مع اقتراب موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

يسعى الأهلي لتحقيق التأهل بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، ويعول الفريق على دعم جماهيره في القاهرة للانتقال للنهائي.

وستُدير المباراة مجموعة من الحكام الموريتانيين، وهم:

- حكم الساحة: دحان بيدة – موريتانيا

- حكم الفيديو (VAR): باملاك تسيما – إثيوبيا

- الحكم المساعد الأول: أدو هيرمان نجو – كوت ديفوار

- الحكم المساعد الثاني: جوناثان كوفي – توجو

- الحكم الرابع: صامويل أوكوندا – رواندا

- مساعد حكم الفيديو: سليمة موكانسانجا – رواندا

مران الأهلي الرئيسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تعادلا الفريقان سلبيا ببريرتوريا الجمعه المقبل في مواجهة الذهاب.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين الأحد والاثنين علي أن يعود للتدريبات اليوم ثم يدخل معسكر مغلق مبكر غدا الأربعاء وقبل المواجهة ب48 ساعة بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا.

من المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.