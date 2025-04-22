2مليون دولار وإذاعة مباراة باتشوكا.. شوبير يزف أنباء سارة لجماهير الأهلي

زف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عددا من الأخبار السارة لجماهير الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلى كان من المقرر أن يلتقى وديا مع فريق كلوب ليون المكسيكى، ولكن بعد استبعاد الفريق من مونديال الأندية، قام الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بمساعدة الأهلى في الودية الجديدة أمام باتشوكا.

وأضاف شوبير أن المباراة الودية بين الأهلى وباتشوكا مقرر لها يوم 8 يونيو المقبل بميامى حيث ستذاع عبر قنوات أون سبورت عقب حصولها على حقوق بث المعسكر على شاشتها، ومن بينها ودية الأهلى.

شوبير يزف نبأ سارا

واختتم شوبير إلى أن خزينة الأهلى انتعشت خلال الساعات الماضية بمبلغ 2 مليون ونصف المليون دولار بعد الفوز على العين الإماراتى، على أن يتسلم الدفعة الأولى من المشاركة بمونديال الأندية.