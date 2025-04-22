غدا.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بوسائل الإعلام بالمركز الأولمبي

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدعوة لكافة وسائل الاعلام والصحفيين والاعلاميين، الى جلسة صحفية فى الرابعة عصر غد الاربعاء بالمركز الأولمبي بالمعادى.

جاءت دعوة وزير الشباب والرياضة للحديث حول العديد من القضايا المثارة على الساحة الرياضية وفى مقدمتها تعديلات قانون الرياضة التى اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر شارك وزير الشباب والرياضة، شباب معسكر "يلا كامب" في رحلة بيئية استكشافية إلى محمية جبل علبة، التي تُعد من أغنى المحميات بالتنوع البيولوجي في مصر.

بدأت الزيارة بلقاء في ديوان المحمية، بحضور شيوخ القبائل. وقدّم الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، شرحًا وافيًا عن المحمية، موضحًا ما تضمه من أعشاب نادرة، ووديان، وطيور لا توجد إلا في هذه المنطقة.

أبدى الشباب إعجابهم الكبير بما رأوه من جمال الطبيعة وتنوّعها، وأكدوا رغبتهم في تكرار هذه التجربة في مناطق ومحميات أخرى.

دعم السياحة البيئية والتراث البدوي

أكد الوزير أن معسكرات "يلا كامب" جزء من خطة الوزارة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع السياحة البيئية، وصرّح:

“محمية جبل علبة كنز طبيعي يجب أن يتعرف عليه شبابنا ويدركوا أهمية الحفاظ عليه”.

كما التقى الوزير بالشيخ علي حسن، شيخ مشايخ جبل علبة، الذي طالب بدخول محافظة البحر الأحمر في سباقات الهجن.

ورد الوزير مؤكدًا التنسيق مع المحافظ لتخصيص قطعة أرض بمدينة الشلاتين لإنشاء مضمار سباقات الهجن، دعمًا لهذا التراث الرياضي الأصيل.