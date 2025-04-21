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الأولمبية الدولية تخاطب أشرف صبحي بسرعة إطلاعها على تعديلات قانون الرياضة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبية الدولية تخاطب أشرف صبحي بسرعة إطلاعها على تعديلات قانون الرياضة

الأولمبية الدولية
الأولمبية الدولية
قسم الرياضة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ خطابا رسميا تطلب فيه سرعة الرد بإطلاع الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة في مصر والتي وصفها الخطاب بأنه (يحيطها كثير من الغموض يحتاج لتوضيح فوري).

وكشف مصدر مطلع ان الدكتور اشرف صبحي تلقى خطاب رسمي من الأولمبية الدولية خلال الأيام القليلة الماضية؛  وفجر هذا الخطاب مفاجأة من العيار الثقيل حيث وصف رد وزير الشباب والرياضة بشأن مناقشة تعديلات قانون الرياضة بأنه يحمل كثير من الغموض ويحتاج الي مناقشات  فورية عبر اجتماع زووم ترغب الأولمبية الدولية عقده مع وزير الشباب والرياضة.


وأضاف المصدر أن رد الوزير على الاستفسار الأول من الأولمبية الدولية هو ما وضع تعديلات قانون الرياضة أمام احتمالية المساءلة والرفض من الأولمبية الدولية لمخالفة الميثاق الأولمبي في مراحل إعداد قانون الرياضة وعدم طرحه لمناقشة وحوار مجتمعي وتجاهل طلبات احاطة من الأولمبية الدولية بضرورة الاطلاع على بنود القانون.

ووصف المصدر الخطاب الأخير للأولمبية الدولية بأنه يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الرياضة في مصر ويحتاج الي تدخل فوري من دولة مجلس الوزراء لضمان عدم الانسياق وراء قرارات فردية  وردود تثير شكوك الأولمبية الدولية حول مراحل إعداد قانون الرياضة في مصر 
ووصف المصدر غياب  الشفافية في القرارات الأخيرة بشأن الإعداد لقانون الرياضة في مصر قد تقود الرياضة في مصر الي حافة الهاوية.

وجاء خطاب الأولمبية الدولية الأخيرة لوزير الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة يتضمن نصا الاتي :" نشكركم على الرد الطيب.. نحن في انتظار استلام مسودة التعديلات قانون الرياضة خلال أيام قليلة ويمكننا عقد اجتماع فوري اون لاين للتواصل من أجل المناقشات وضمان تطابق التعديلات مع الميثاق الأولمبي.

وحذرت المصادر من مواصلة الدكتور اشرف صبحي أي ردود دبلوماسية تعيق جدية المناقشات التي دعت لها اللجنة الأولمبية الدولية وأنها قد تهدد مصير الرياضة في مصر بالتجميد النهائي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضة اللجنة الأولمبية الدولية

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