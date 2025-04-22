ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بجولة رسمية في منطقة الخليج تشمل السعودية وقطر والإمارات، وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 مايو المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض أن "الاستثمارات الأجنبية تتدفق على الولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة، بفضل السياسة الاقتصادية القوية التي ينتهجها الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض عن نية الإدارة الأمريكية "إنهاء برنامج الإعفاء من ديون الطلبة" الذي أقرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرًا أن البرنامج "غير عادل ويحمّل دافع الضرائب أعباء لا تخصه". وأضاف البيان أن الإدارة تدرس بدائل مستدامة لدعم التعليم العالي دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني.