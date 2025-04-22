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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ أول مهرجان إبداع 5 بالدوري الثقافي المعلوماتي | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

حصد فريق محافظة كفر الشيخ، المركز الأول في مهرجان "إبداع 5" لمراكز الشباب في نسخته الخامسة لعام 2025، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي.

جاء هذا بعد تغلبه على نظيره من "محافظة الإسماعيلية" على مسرح الوزارة بالمهندسين، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

كما هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق المحافظة على فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الفريق يضم أعضاء مراكز الشباب: أحمد يسري من سيدي سالم، محمد رفعت و رناد محجوب من دسوق، عبد الله ناجي من الحامول، باسم ماضي من بلطيم، وعمرو فوزي من بيلا، متمنيًا استمرار تقدم كافة فرق المحافظة في باقي المجالات على مدار منافسات مهرجان إبداع في نسخته الخامسة.

 تأتي مشاركة فريق كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد منسق مهرجان إبداع بالمديرية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ

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