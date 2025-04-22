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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وكيل أوقاف جنوب سيناء: جبل التجلي مبارك مثل المسجد الأقصى والحرم المكي

الشيخ السيد يوسف غيط
الشيخ السيد يوسف غيط
محمد حليم قنديل

كشف الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن بني إسرائيل كانوا في سانت كاترين لمدة 40 سنة، حيث إن معظم أنبياء بني إسرائيل كانوا موجودين هنا بداية من سيدنا موسي.

وتابع لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، يقدمها من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن سيدنا موسي قضي الـ 40 ليلة فى جبل موسي.

واستطرد الشيخ السيد يوسف غيط - وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن كهف سيدنا موسي اللي استضافه ربنا فيها كان فى جبل موسي.

وأردف أن الوصايا العشر هي وصايات أساسية في كل الأديان وسيدنا موسي تلقي الوصايا العشر على هذا الجبل في سانت كاترين، مشيرًا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في سانت كاترين بشهادة القرآن الكريم.

واستكمل الشيخ السيد يوسف غيط - وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن رحمة ربنا ذكرت في سانت كاترين بشهادة القرآن الكريم، قائلا: لازم نكلم المسلمين في كل الدنيا لزيارة سانت كاترين.

وشدد على أن جبل التجلي مثله مثل المسجد الأقصى والحرم المكي يجب أن يزوره المسلمين لتلقي البركات، مردفًا: المسلمون لابد أن يزوروا سانت كاترين ليروا أين تجلى الله على سيدنا موسي ليروا أثر نور الله.

الأوقاف جنوب سيناء إسرائيل سانت كاترين

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