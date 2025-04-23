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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 17 برو قد يأتي باللون الأزرق السماوي المستوحى من ماك بوك إير

آيفون 17
آيفون 17
احمد شريف

كشف المسرب التقني المعروف Majin Bu أن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف iPhone 17 Pro بلون جديد كليًا يحمل اسم Sky Blue، وهو نفس اللون الذي ظهر مؤخرًا في طرازات MacBook Air بمعالج M4 التي تم طرحها في مارس الماضي.

ووفقًا لما نشره "Bu" على موقعه الإلكتروني، فإن "مصادر قريبة من سلسلة التوريد أكدت أن آبل اختبرت عدة نماذج أولية من iPhone 17 Pro بألوان مختلفة، إلا أن Sky Blue يتصدر حاليًا القائمة". 

لون Sierra Blue

وأضاف أن هذا اللون "يبدو أكثر جاذبية من لون Sierra Blue الذي طُرح مع iPhone 13 Pro، بفضل سطوعه وتفاصيله الراقية التي تجعله لا يقاوم".

ويُوصف لون Sky Blue على أجهزة MacBook Air بأنه "أزرق معدني فاتح بتدرج ديناميكي يعكس الضوء بطريقة جذابة"، علماً بأن درجة تشبع اللون تختلف حسب الإضاءة المحيطة.

لون Desert Titanium

وتلتزم آبل في السنوات الأخيرة بألوان هادئة وفاخرة لهواتف "Pro" المصنوعة من التيتانيوم، إذ قدمت في iPhone 16 Pro لون Desert Titanium إلى جانب ألوان: التيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأسود.

ومن الجدير بالذكر أن Majin Bu كان أول من كشف بدقة عن اسم لون Desert Titanium قبل سبعة أشهر من إطلاق iPhone 16 Pro رسميًا، إلا أن بعض تسريباته السابقة كانت غير دقيقة، بما في ذلك شائعة عن قرب إطلاق iPad 11 في عام 2023.

ويُعد هذا أول تسريب يتم تداوله بشأن ألوان سلسلة iPhone 17، وإذا صحّت هذه المعلومات، فهل تفكر في اقتناء iPhone 17 Pro بلون Sky Blue الأنيق المستوحى من أجهزة MacBook Air؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

iPhone 17 Pro iPhone 13 Pro سلسلة iPhone 17

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