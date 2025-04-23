استشاري نفسي: 87% من المشاهير يعانون «متلازمة البط» رغم الابتسامة

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إنّ المشاهير يصابون بالاكتئاب اللانمطي، وهو ما يميزهم عن الاكتئاب الذي يُصاب به الأشخاص العاديون.



وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "من 15% إلى 40% يصابون بالاكتئاب المبتسم، وهو اكتئاب عالي الأداء، يحتاج فيه الإنسان إلى بذل جهد كبير جدًا لقمع مشاعره الباطنية وعدم إظهار الاكتئاب".

وتابع: "في هذا النوع من الاكتئاب، نرى الابتسامة على وجه الشخص المشهور، بينما يعاني في داخله معاناة شديدة، ولا يستطيع ترميم شرخ قلبه.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المشاهير من متلازمة البط، والدليل على ذلك أن الأمير هاري، نجل الأميرة ديانا، أصيب بالاكتئاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. وتُصيب متلازمة البط نحو 87% منهم؛ فالبطة التي تطفو على سطح الماء يوحي مظهرها بالهدوء والرصانة والاستمتاع، لكنها في الواقع تخوض معارك ضارية تحت الماء، حيث تُجدف بقوة لتبقى محافظة على مظهرها الخارجي".