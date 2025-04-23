أخبار قنا: إطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح.. وبروتوكول بين المحافظة والجامعة بشأن مكتبة مصر العامة

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث من أبرزها إطلاق محافظ قنا إشارة بدء موسم حصاد القمح من إحدى مزارع دندرة، ومديرية التموين تعلن أسعار توريد القمح للموسم الجديد، وجامعة جنوب الوادى تختتم الأدوار التمهيدية لخماسيات كرة القدم العربية، والمحافظ يكرمين معلمين بمدرسة الشهيد جمال نصارى لتفعيلهم الأنشطة المسائية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لتعزيز الأنشطة الثقافية والعلمية بمكتبة مصر العامة، وفوز توجيه التربية الاجتماعية بالمركز الخامس جمهوريا فى مسابقة التصوير الفني.

محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح من إحدى مزارع دندرة

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي، من داخل مزرعة شهاب الدين خلف الله الواقعة بطريق معبد دندرة، التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

واستهل المحافظ جولته التفقدية بزيارة صومعة الترامسة المعدنية لمتابعة أعمال استلام القمح، والاطمئنان على انتظام عملية التوريد، ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لتنشيط مكتبة مصر العامة حصاد الذهب الأصفر.. موسم زواج الفتيات في قرى قنا| شاهد اعرف سعر الأردب.. مديرية تموين قنا تعلن أسعار توريد القمح للموسم الجديد محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح من إحدى مزارع دندرة

اعرف سعر الأردب.. مديرية تموين قنا تعلن أسعار توريد القمح للموسم الجديد

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن أسعار توريد القمح لهذا الموسم جاءت على النحو التالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و 2150 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

جاء ذلك خلال جولة محافظ قنا ، لبدء موسم حصاد القمح، وتفقده لصومعة الترامسة المعدنية لمتابعة أعمال استلام القمح، وبرفقته وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

ختام الأدوار التمهيدية لخماسيات كرة القدم العربية بجامعة جنوب الوادي

ختتمت منافسات الأدوار التمهيدية لمنافسات البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بـ جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، حيث جاءت ضربة البداية بلقاء جامعة المنيا الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروني والتي شهدت تفوق جامعة المنيا الأهلية بأربعة اهداف مقابل هدف للمصرية للتعلم الالكتروني، وتعادل سوهاج وجنوب الوادي بأربعة اهداف لكل منهما.

كما شهدت أحداث اليوم، مواجهة قوية بين المنيا والإسكندرية، انتهت بفوز المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدف للإسكندري، وانتهى اللقاء المرتقب بين بنها والمستقبل بفوز بنها 5 مقابل 2 لجامعة المستقبل، كما تضمنت المباريات لقاء وزارة التعليم العالي وجامعة هليوبوليس، حققت فيها التعليم العالي الفوز بـ ٣ أهداف مقابل هدف لـ هليوبوليس.

لتفعيل الأنشطة المسائية.. محافظ قنا يُكرِّم معلمين بمدرسة الشهيد نصارى

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، كلاً من عبد الفتاح طه، المعلم الخبير، ومحمد حسن، معلم أول تربية رياضية بمدرسة الشهيد محمد جمال نصاري الإعدادية للبنين بشارع المدارس، تقديرًا لتميزهما في تفعيل الأنشطة الرياضية للطلاب خلال الفترة المسائية، وإسهامهما الفعّال في تنمية مهارات الطلاب الرياضية.

وأشاد محافظ قنا، بهذه النماذج المشرفة من المعلمين، مؤكدًا أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس، لما لها من دور محوري في تعزيز القدرات البدنية والعقلية للطلاب، وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي، فضلاً عن دورها في إعداد الشباب لمواجهة تحديات الحياة وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لتنشيط مكتبة مصر العامة

وقّع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومحافظة قنا ممثلة فى مكتبة مصر العامة، بهدف تنمية الأنشطة المتبادلة والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية ونقل المعرفة بين الجانبين.

وأوضح محافظ قنا، أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والخدمات الثقافية والمعلوماتية، من خلال تبادل الموارد البشرية والخبرات، وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل المعارض، والندوات، وورش العمل، والمسابقات، بما يسهم في تشجيع البحث العلمي والابتكار والنشر لدى الباحثين والطلاب والموظفين بالجامعة والمكتبة، وتحسين جودة الخدمات والمعايير المقدمة.

فوز تعليم قنا بالمركز الخامس جمهوريا فى مسابقة التصوير الفنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، عن فوز توجيه التربية الفنية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصوير الفنى ضمن خطة النشاط للعام الدراسي 2024-2025 م.

قال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة المسابقة "مرحلة التربية الخاصة" بفوز الطالب محمد عبدالستار أحمد مدرسة التربية الفكرية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.