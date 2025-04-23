الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز في الصيف المقبل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي نادى الزمالك يخططون لضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يرغب مسؤولي نادي الزمالك فى تدعيم مركز خط الوسط بلاعب وسط قوي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "استفسر مسؤولي نادي الزمالك عبر وسطاء عن عقد لاشين مع بيراميدز تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع ناديه".

واختتم: "يعلم مسؤولي نادى الزمالك صعوبة تفريط نادي بيراميدز في أى لاعب خلال الفترة الحالية ولكن يراهن مسؤولي القلعة البيضاء على استطلاع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق".