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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

اعتراض صاروخ
اعتراض صاروخ
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة إكس، أن صفارات الإنذار دوت في شمال دولة الاحتلال بما في ذلك حيفا، بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

إطلاق صاروخ من اليمن

وأكد جيش الاحتلال في وقت لاحق أن "الصاروخ تم اعتراضه بنجاح"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وكان الجيش الأمريكي شن غارات جوية على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي بالكثيب في الحديدة ضد الميليشيات الحوثية المتمركزة في اليمن، مساء الثلاثاء.

هجوم أمريكي على اليمن

وأفادت مصادر لفضائية العربية أن الجيش الأمريكي شن 5 غارات تستهدف معسكرات للحوثيين بمحيط مطار الحديدة.

وأوضحت المصادر أن غارتان أمريكيتان استهدفا منصات إطلاق صواريخ للحوثيين شمال غرب تعز.

ومساء الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بأن الطيران الأمريكي شن أربع غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية آل سالم بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، في تصعيد جديد وصفته الحركة بـ"العدوان السافر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليمن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن حيفا

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