مقترح ترامب .. إدارة أمريكية لمحطة زابوريجيا مع تزويد الكهرباء لأوكرانيا وروسيا

كشف موقع أكسيوس مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائي بخصوص وقف الحرب الأوكرانية الروسية ينص على أن تدار محطة زابوريجيا النووية من قبل الولايات المتحدة مع تزويد الكهرباء لأوكرانيا وروسيا.

مقترح ترامب النهائي

وستحصل أوكرانيا بحسب مقترح ترامب النهائي على "ضمان أمني قوي" يشمل مجموعة مؤقتة من الدول الأوروبية.

وتنص الوثيقة المكونة من صفحة واحدة على استعادة الجزء الصغير من إقليم خاركيف الذي احتلته روسيا، وإنشاء ممر آمن لنهر دنيبر، الذي يمتد على طول خط المواجهة في أجزاء من جنوب أوكرانيا.

إلى جانب تقديم تعويضات ومساعدة لإعادة الإعمار، إلا أن الوثيقة المتضمنة لمقترح ترامب لم توضح مصدر التمويل.

صفقة المعادن

تشير الوثيقة إلى صفقة المعادن الأمريكية الأوكرانية، التي قال ترامب إنها ستُوقع يوم الخميس.

وُضعت الخطة بعد أن التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من أربع ساعات الأسبوع الماضي.

بعد عرض الخطة، عرض بوتين وقف الحرب على طول خطوط المواجهة الحالية كجزء من صفقة محتملة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

تُعدّ هذه أكبر بادرة من بوتين حتى الآن للإشارة إلى استعداده لتحقيق السلام، لكن المسؤولين الأوروبيين ما زالوا متشككين.