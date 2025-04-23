قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني جراء قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
اشحنوا التابلت وحدثوه| تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوي قبل امتحانات أبريل
هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش
هل الدعاء يُزيد الرزق؟.. انسى الفقر نهائيًا بـ3 أعمال وآية
بدء امتحانات شهر أبريل 2025 بمدارس القاهرة والمحافظات اليوم.. وتحذير عاجل للمتغيبين
ظهور نادر لسمكة "مولا مولا" بمرسى علم يثير اهتمام الباحثين والغطاسين
«وعي ولادنا هيزيد» | أولياء أمور مصر: نرحّب بدعوة الرئيس لاستخدام المساجد في التعليم
رسميًا الآن .. أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد تراجعه
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
أكلة محشي .. كواليس مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتها بالوراق
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أثناء حضور حنة نجلة شقيقهما .. مصرع مزارع بطلقة من خرطوش شقيقه في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 7 في هجوم طائرة مسيرة روسية على منطقة دنيبرو بيتروفسك بأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
قسم الخارجي

قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إن هجومًا بطائرة بدون طيار شنته روسيا على مدينة مارهانيتس أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك في ظل تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ أكثر من 3 سنوات، ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن بريطانيا وفرنسا منفتحتان على تقبّل فكرة تخلّي أوكرانيا عن أراضٍ سيطرت عليها روسيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض مقترحًا أمريكيًا يعترف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، كجزء من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

من المقرر أن يعقد دبلوماسيون من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة محادثات جديدة في لندن اليوم الأربعاء، بهدف تأمين وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين أوكرانيا وروسيا.

وتأتي هذه المحادثات وسط تكهّنات متزايدة بأن روسيا قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب على طول خطوط المواجهة الحالية، مقابل الحصول على تنازلات كبيرة.

ورغم تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، لا يزال هناك قدر ضئيل من الوضوح بشأن اتجاه هذه الجهود، أو ما إذا كانت ستُفضي إلى نتيجة ناجحة.

وكان من المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ووزير خارجيته ماركو روبيو إلى لندن، لكنهما انسحبا، وأرسلا بدلًا منهما مبعوث ترامب إلى أوكرانيا، الجنرال كيث كيلوج.

منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا منطقة دنيبروبيتروفسك طائرة مسيرة روسية طائرة بدون طيار الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

الذهب

بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

الأهلي

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء صن داونز

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة ؟.. هبوط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

حمو بيكا

خان عشرة السنين .. حمو بيكا يتعرّض للسرقة |تفاصيل

جمهور الزمالك والأهلي

تعطيل الدوري | خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مباراة القمة 130

الاهلي والزمالك

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية .. ومركز مفاجئ للزمالك

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. وعيار 21 ينخفض 110 جنيهات دفعة واحدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

مشغولات الذهبية

أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم

بالصور

مورّق وطري.. طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت

بعد إصابة شاب بسرطان الدم .. هل الإندومي يُسبّب السرطان؟

هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد