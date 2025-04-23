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أسامة ربيع: تدشين "عزم 1 و2" خطوة جديدة لتعزيز قدرات قناة السويس البحرية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة ربيع: تدشين "عزم 1 و2" خطوة جديدة لتعزيز قدرات قناة السويس البحرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القاطرتين الجديدتين "عزم 1" و"عزم 2" تُعدان الأكبر من نوعهما في منطقة البحر الأحمر، في خطوة جديدة لتعزيز قدرات الهيئة البحرية وتحديث أسطولها.

تدشين نوعي بترسانة الجنوب

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تدشين باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث تم الكشف رسميًا عن القاطرتين، ضمن خطة الهيئة لتحديث المعدات ورفع كفاءة العمل بالموانئ وقناة السويس.

خطة طموحة لتطوير الصناعات البحرية

وأشار الفريق ربيع إلى أنه جارٍ العمل على استكمال مصنع اليخوت السياحية، ضمن خطة متكاملة للنهوض بالصناعات البحرية، كما لفت إلى استمرار أعمال تطوير مصنع بناء قاطرات السفن، بما يسهم في دعم الاقتصاد البحري المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

قناة السويس تعزز قدراتها البحرية

تأتي هذه التطويرات في إطار استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز مكانتها العالمية، وتحديث بنيتها التحتية البحرية، استعدادًا للتحديات المستقبلية في مجال النقل البحري واللوجستيات.

الفريق أسامة ربيع إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر رئيس هيئة قناة السويس

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