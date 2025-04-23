تصوير جوي.. شاهد معدلات تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لشبكة القطار الكهربائي السريع، ومعدلات تنفيذ المحطات والسكك، وهي الشبكة التى ستربط بين 60 مدينة في مصر لتخدم المناطق الصناعية، المناطق السياحية، والمدن الجديدة من خلال ثلاث خطوط رئيسية

شبكة القطار السريع

وشبكة القطار هي عبارة عن 2000 كم من القطارات السريعة، من خلال ثلاث خطوط رئيسية:



الأول هو الخط الأخضر: يربط العين السخنة، العاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، الإسكندرية، برج العرب، والعلمين.



الخط الأزرق: مخصص لمناطق في الصعيد مثل أسيوط، الأقصر، سوهاج، أسوان، توشكى، وأبو سمبل.



• الخط الأحمر: هيربط بين الغردقة وسفاجا في البحر الأحمر.

فوائد تشييد شبكة القطار الكهربائي



القطار الكهربائي سيساهم في زيادة حركة التجارة، وتسهيل نقل البضائع بين المدن، وذلك يعزز الاقتصاد وهيساهم في إنشاء مئات الآلاف من فرص العمل في قطاعات مختلفة مثل البناء، التكنولوجيا، والصيانة.

كما يزيد من فرص الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويفتح فرص استثمارية في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية.

اما الفائدة التى تعود إلى المواطنين فعو يقلل من الزحام والاختناقات المرورية، خصوصًا في القاهرة والمدن الكبرى، وذلك من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين.

والقطار الكهربائي يعتبر وسيلة مواصلات صديقة للبيئة: ولكونه موفر وبديلاً نظيفاً للطاقة، وتقلل من التلوث الناتج عن وسائل النقل التقليدية.

ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، ويساعد القطار على تقليل انبعاثات الكربون ويحقق استدامة بيئية، وهو مهم جدًا في ذلك الوقت من الازمة التى يواجها العالم، وهى أزمة التغير المناخي.

ومشروع شبكة القطار الكهربائي السريع من اكبر واهم المشاريع الكبرى واللي هتساعد في خلق بيئة حضرية أكثر تطورًا، من خلال تسهيل انتقال الناس بين أماكن سكنهم وعملهم.

كما يساعد القطار على تحسين الكفاءة في النقل العام ويقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة.

لمشاهدة الفيديو .. https://drive.google.com/file/d/1XZFIRKHAj94YdW2RBAUYqUcWIDQpAyND/view?usp=sharing

عرض توضيحي:

https://drive.google.com/file/d/1XZFIRKHAj94YdW2RBAUYqUcWIDQpAyND/view?usp=sharing