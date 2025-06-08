الدقهلية: المجازر الحكومية تواصل أعمال الكشف ونحر الأضاحي

واصلت مديرية الطب البيطرى، بإشراف الدكتور السيد الحسانين، متابعة أعمال الكشف على الأضاحي داخل جميع المجازر البالغ عددها24 مجزرا على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى ظل تنفيذ قرار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمنع نحر الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالشوارع والأماكن العامة، وخارج المجازر الحكومية، والتأكيد على توقيع غرامات مالية رادعة في حال النحر خارجها، وقيام اللجنة المختصة بالإشراف على عمليات التداول الصحي للحوم الأضاحي والتخلص الآمن من مخلفاتها، ومتابعة أعمال النظافة لمواقع النحر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان سلامة وجودة اللحوم، والحفاظ على البيئة.

ويتم استقبال نحر الأضاحي خلال أيام العيد، مع دعم المجازر بأطقم الأطباء البيطريين لتقديم خدمات النحر بشكل كامل، وأيضاً التوعية الإرشادية المطلوبة، وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختمها، وكذلك توفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولاً بأول حفاظاً على سلامة اللحوم والبيئة، واستمرار العمل بالمجازر على مدار الساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن للتسهيل على المواطنين فى نحر الأضاحي واستلامها فى أقل وقت.