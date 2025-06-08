وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح لأحد بكسر الحصار على غزة ونرفض دخول "مادلين"

رفض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد دخول سفينة المساعدات الغذائية، والإنسانية مادلين إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط.

وحسب بيانات مكتبه لوسائل إعلام إسرائيلية فإن كاتس يخبر العالم بأنه لن يسمح بكسر الحصار البحري على غزة من أي أحد، ولن يسمح بدخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

كانت السفينة مادلين أبحرت الأسبوع الماضي من السواحل الإيطالية فيما أُطلق عليها اسطول الحرية الذي سيساعد في إنقاذ قطاع غزة من كارثة المجاعة، وتقود القافلة السويدية جريتا ثونبرج وهي ناشطة مناخ، وأرادت تنبيه العالم حسب كلماتها المعلنة من قبل من خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه المدنيين الفلسطينيين.

في اتجاه آخر يُطبق وزير دفاع الاحتلال كاتس نظرية نتنياهو التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال إعلاميا من قبل بإنه يقوم بحصار التجويع على غزة، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح.

وحذرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي مكين في عدة تصريحات إعلامية لها حول، من وقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان بقطاع غزة مطالبة العالم بالتدخل لمنع الكارثة.