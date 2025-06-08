لدغه عقرب.. بيان من صحة قنا حول واقعة وفاة الطفل سيف

أصدرت مديرية الشئون الصحية بقنا، بياناً اليوم الأحد، أعربت فيه عن خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفل سيف عادل حميد، الذي وافته المنية، عقب إصابته بلدغة عقرب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوضح بيان مديرية الصحة بقنا، في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات الواقعة، تود المديرية توضيح ما يلي: بتاريخ 31 مايو 2025، استقبل مستشفى نقادة المركزي الطفل المذكور في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقسم الطوارئ، تحت رقم استقبال 962، حيث تم إعطاؤه المصل المضاد للدغة العقرب، إلى جانب الأدوية المساعدة، وذلك وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد للتعامل مع مثل هذه الحالات.

واستطرد بيان الصحة، غادر ذوو الطفل المستشفى بمعرفتهم الخاصة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم نفسه، توجهت الأسرة بالطفل إلى مستشفى قنا العام، حيث تم استقباله، وتعامل الفريق الطبي مع الحالة فورًا، واستُكملت الإجراءات العلاجية اللازمة، وبناءً على تقييم الأطباء، وبعد العرض على استشاري السموم بالمستشفى، أوصى بدخول الطفل إلى العناية المركزة للأطفال خشية تدهور حالته.

وتابع بيان الصحة، ونظرًا لعدم توفر أسرة شاغرة بقسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى قنا العام، تم التنسيق لتحويل الطفل إلى مستشفى فرشوط المركزي، إلا أن ذويه رفضوا في البداية نقله، بحجة أن حالته مستقرة ولا تستدعي التحويل، وبذل الفريق الطبي جهودًا متواصلة لإقناع الأسرة بضرورة نقله، حتى وافقوا على ذلك، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة في تمام الساعة الخامسة صباحًا من يوم 1 يونيو 2025.

وأكدت مديرية الصحة بـ قنا، بأن جميع الإجراءات الطبية والعلاجية قد اتُّخذت وفقًا للأصول المتبعة والبروتوكولات المعتمدة، من لحظة استقبال الحالة وحتى تحويلها، دون أي تأخير أو تقصير، وحرصها الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، وفقًا للإجراءات القانونية.

وأهابت مديرية الصحة بـ قنا، بوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، والامتناع عن إصدار أحكام مسبقة قد تُسيء إلى مؤسسات الدولة أو تُثير البلبلة بين المواطنين.