3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حرقة المعدة

حرقة المعدة هي إحساس بالحرقان في صدرك بسبب ارتجاع حمض المعدة (رجوعه إلى الأعلى) إلى المريء (الأنبوب العضلي المجوف الذي يربط الحلق بالمعدة).

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب حرقة المعدة المستمرة، ويحتاج البعض إلى الطرق الطبيعية للتخلص من حرقة المعدة

مشروبات طبيعية للتخلص من حرقة المعدة

- الماء القلوي

وفقًا لدراسة، فإن تناول ما لا يقل عن 16 أونصة من الماء القلوي يوميًا قد يمنع حرقة المعدة، يُعرف الماء القلوي بارتفاع درجة حموضته (درجة الحموضة هي مقياس للهيدروجين في المادة)، يتميز المشروب ذو درجة الحموضة الأعلى بانخفاض حموضة المعدة، الماء القلوي أقل حموضة من الماء النقي، ارتفاع درجة الحموضة في الماء القلوي يجعله مثاليًا لتقليل بعض حموضة المعدة والمريء التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة.

- شاي الأعشاب

بعض أنواع الشاي تُساعد في تخفيف حرقة المعدة، تشير الأبحاث إلى أن النباتات الطبية مثل الزنجبيل وإكليل الجبل قد تُخفف من حرقة المعدة، تتميز معظم الأعشاب بخصائص مضادة للالتهابات تُخفف من الانزعاج الناتج عن حرقة المعدة، تُساعد أعشاب مثل جذر الزنجبيل في علاج عسر الهضم الذي قد يُسبب حرقة المعدة.

- عصير الصبار

يُعرف الصبار بفوائده في التئام الجروح للبشرة، كما يُساعد على موازنة حموضة المعدة، في عصير الصبار ، يعمل كمضاد للأكسدة يمنع نمو قرحة المعدة (التي تتكون على بطانة المعدة)، تُعد حرقة المعدة من الأعراض الشائعة لقرحة المعدة

