نصائح لفكّ تجميد اللحوم بطريقة أمنة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية

رغم أن ترك اللحوم لتذوب في درجة حرارة الغرفة قد يبدو حلاً سريعاً وسهلاً، إلا أن هذه الطريقة تنطوي على مخاطر صحية كبيرة و قد تجعلها تفقد قيمتها الغذائية، كما أنها تسرع من نمو البكتريا المسببة للأمراض.

كيفية إذابة اللحوم المجمدة بطريقة أمنة



لضمان سلامة الأغذية، يُنصح باتباع إحدى الطرق الأربع الآمنة التالية لإذابة اللحوم المجمدة:

الإذابة في الثلاجة

تعد الثلاجة الخيار الأمثل لإذابة اللحوم، حيث تحافظ على درجة حرارة منخفضة (أقل من 5°م)، ما يمنع البكتيريا من التكاثر. ولتجنب التلوث، يُفضل وضع الطعام على الرف السفلي مغلفاً جيداً.

تحتاج اللحوم إلى 24 ساعة لكل 2.5 كجم، لذا يجب التخطيط المسبق.

استخدام الميكروويف

تصلح هذه الطريقة للأطعمة الصغيرة التي سيتم طهيها فوراً، يجب إزالة العبوات غير الآمنة للميكروويف، ووضع الطعام في وعاء مناسب مع ترك فتحة صغيرة لخروج البخار.

قد لا تتوزع الحرارة بالتساوي، لذا يجب تقليب الطعام أثناء الإذابة.



الماء البارد الجاري

هذه الطريقة أقل تفضيلاً بسبب خطر دخول اللحوم "منطقة الخطر" (5°م - 60°م). إذا اضطررت لاستخدامها، ضع اللحوم في عبوة محكمة تحت ماء جارٍ بارد، وأكمِل الإذابة في أقل من ساعتين، مع تعقيم الحوض بعدها.

المصدر: ‏blog.foodsafety