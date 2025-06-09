مستخدمو آيفون يشتكون من تعطل تطبيق البريد بعد تحديث iOS 18.5.. الحل المحتمل

بدأ عدد متزايد من مستخدمي أجهزة آيفون بالإبلاغ عن خلل كبير في تطبيق البريد الإلكتروني (Mail) بعد التحديث إلى إصدار iOS 18.5 حيث يظهر التطبيق بشاشة فارغة عند فتحه، ثم يتوقف عن الاستجابة أو يغلق تلقائياً.

وظهرت هذه الشكاوى على نطاق واسع في منتديات Apple Communities ومنصة Reddit وغيرها من المنتديات التقنية.

المشكلة تظهر بشكل مفاجئ

بحسب المستخدمين، فإن التطبيق يعرض شاشة بيضاء عند محاولة تشغيله، ثم يتعطل بشكل مفاجئ.

وجرب بعضهم حلولاً مؤقتة مثل إعادة تشغيل الهاتف، أو إغلاق التطبيق بالقوة، أو تعطيل خاصية التصحيح التلقائي في لوحة المفاتيح، أو حتى حذف التطبيق وإعادة تثبيته.

ورغم كل هذه المحاولات، يؤكد المستخدمون أن المشكلة تعود مجدداً بعد فترة قصيرة.

ردود غاضبة من المستخدمين على المنتديات

في منتدى Apple Community، كتب أحد المستخدمين: "تطبيق البريد لم يعد يعمل بعد تحديث iOS 18.5، حذفته وأعدت تثبيته، لكنه يعرض شاشة بيضاء ثم يغلق كل مرة.

هل كان هذا مقصودًا؟ هل تعلم آبل أنني أستخدم الهاتف للعمل؟ هذا يعطلني تمامًا. لماذا لا يختبرون التحديثات قبل إصدارها؟"

بينما أشار مستخدم آخر على Reddit: "سرعة الاستجابة بطيئة، التطبيق يتجمد ولا يستجيب، ولا تفتح الرسائل، وصندوق الوارد لا يحدث نفسه ليظهر البريد الجديد رغم استلامي إشعارًا. إعادة التشغيل تساعد أحيانًا، لكنها مجرد حل مؤقت – بالكاد يصلح شيئًا".

مستخدم ثالث كتب: "لدي آيفون 15 ونفس المشكلة تمامًا. التطبيق يعاني من التهنيج منذ البارحة.

عند فتحه، تظهر شاشة سوداء (لأني أستخدم الوضع الداكن)، أو تبدأ الرسائل بالتشويش عندما أحاول التمرير. لا أعلم ماذا أفعل".

آبل لم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر شركة آبل أي بيان رسمي تعترف فيه بالمشكلة أو توفر تحديثًا لحلها، وهو ما يزيد من استياء المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في أعمالهم اليومية.

من المتوقع أن تضطر آبل إلى معالجة هذا الخلل في تحديث لاحق، لكن حتى ذلك الحين، يظل المستخدمون تحت رحمة حلول غير فعالة ومؤقتة.